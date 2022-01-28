Названы восемь знаков, предшествующих войне России и Украины

Аналитик западного издания Popular Mechanics Кайл Мизоками перечислил восемь знаков, которые могут быть тревожным звонком о начале войны России и Украины. Так, например, он выделил наращивание Москвой запасов топлива и боеприпасов, а также мощные кибератаки, пишет «ПолитРоссия». Третьим предупреждением станет создание помех, отрезающих доступ Украины к GPS.

Четвертым знаком, который должен будет предупредить Киев, станут патрульные миссии российских передовых подводных лодок, полагает американский эксперт. Несмотря на то, что вмешательство США и НАТО в гипотетическое столкновение РФ и Украины, маловероятно, Москва примет меры предосторожности, — сообщает издание.

Пятым предупреждающим знаком аналитик назвал начало радиоэлектронной борьбы с использованием современной российской техники. Шестое предупреждение — отключение на Украине российских социальных сетей. После этого Мизоками предрёк появление «вежливых людей» или «русских коммандос». Восьмой знак, убеждён аналитик, появится в самый последний момент — это будут военные беспилотники малой дальности действия, которые соберут данные о количестве и расположении украинских войск.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективу вооружённого столкновения с Западом. Дипломат подчеркнул, что Россия примет ответные меры, если ей не удастся договориться по принципам гарантий безопасности в Европе.