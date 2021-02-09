Депутат ГД назвал три способа увеличения пенсий

https://static.news.ru/photo/7b90ac46-6b30-11eb-8b7e-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Лидер справороссов Сергей Миронов назвал три способа увеличения пенсий россиян. Это можно сделать путём корректировки бюджета и установления справедливых отчислений в Пенсионный фонд для богатых людей.

По словам депутата Госдумы, даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет ПФР 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн рублей на социальные выплаты и пенсии.

Только отмена налоговых льгот для экспортёров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии, — рассказал лидер «Справедливой России» в интервью URA.RU.

Также, по мнению Миронова, можно увеличить отчисления в ПФР для богатых людей. Сейчас большинство россиян отдаёт Пенсионному фонду 22% своих доходов, при этом с доходов свыше 1 млн 465 тыс. рублей в год отчисления составляют всего лишь 10%.

Высшие чиновники, крупные бизнесмены, топ-менеджеры госкорпораций, которые получают десятки и сотни миллионов рублей, платят в пенсионную систему гораздо меньший налог, чем обычные россияне. Вот для них мы и предлагаем установить такую же ставку, как для всех, — пояснил политик.

Третьим источником увеличения пенсий может стать урезание непрофильных расходов ПФР. Много денег уходит на огромные зарплаты руководителей фонда, роскошные здания, услуги пиарщиков. Эти деньги гораздо разумнее направить на увеличение пенсий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что все предложенные правительством варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам будут рассмотрены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.