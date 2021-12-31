Названы «пороховые бочки» мира, где может вспыхнуть война

Американский журнал Foreign Policy составил список стран, на территории которых может возникнуть вооружённый конфликт в 2022 году. К «пороховым бочкам» планеты авторы отнесли Эфиопию из-за конфликта между федеральным правительством и Народным фронтом освобождения Тыграя. Исламистские движения на территории Африки также могут спровоцировать конфликты, говорится в статье.

Следующей провокационной ситуацией отмечен инцидент с военными самолётами США и Китая над Тайванем. Иран, наращивающий ядерный потенциал и имеющий возможность создать мощное оружие массового поражения в ближайшем будущем, не договорившийся с Америкой по ядерной программе, идёт следующим в этом списке.

Последней страной названа Украина из-за расширения НАТО на восток. Кроме того, западные СМИ постоянно сообщают о готовящемся нападении России на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти нападки, заявляя, что такие обвинения используют для экспансии НАТО на территорию Восточной Европы.

Ранее ЦРУ заявило, что миру грозит глобальный военный конфликт из-за изменения климата на планете. Ведомство опубликовало доклад, в котором говорится, что вооружённое противостояние мировых держав произойдёт в ближайшее десятилетие.