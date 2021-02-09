Названы сроки возможного закрытия генконсульства США во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/0b70e8fc-6b46-11eb-9a55-96000091f725_660.jpg Фото: Richard B. Levine/imago-images.de/Global Look Press

Представитель МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны.

Это одностороннее решение Государственного департамента Соединённых Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года, — отметил дипломат в беседе с пресс-службой правительства Приморского края.

Броварец добавил, что администрация нового президента США Джо Байдена ещё может пересмотреть данное решение команды его предшественника, поскольку оно противоречит общим тенденциям развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнёрами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские дипломаты потребовали от властей США обезопасить генконсульство РФ в Нью-Йорке, на которое напал вандал. У здания 2 февраля проводилась антироссийская акция и неизвестный швырнул в фасад банку с краской. В диппредставительстве действия нападавшего назвали хулиганскими и подчеркнули, что они могли угрожать посетителям и сотрудникам генконсульства.