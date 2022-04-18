Названы регионы с наибольшей поддержкой населения из-за санкций

Исследователи Центра развития региональной политики (ЦРРП) и агентства «Национальный эксперт» изучили меры поддержки населения в условиях санкций в 16 регионах России. Об этом NEWS.ru сообщил гендиректор ЦРРП Илья Гращенков. На первом месте в рейтинге оказалась Башкирия.

Эксперты выбрали 16 «регионов-локомотивов» и изучали действия местных властей для помощи населению. Для этого было выбрано несколько критериев: финансовые (выделение субсидий, отсрочка платежей), помощь малому и среднему бизнесу, социальная поддержка населения (например, помощь семьям с детьми, закупка импортных лекарств) и меры по сдерживанию цен (добровольные договорённости с сетями, давление через ФАС, проведение сельскохозяйственных ярмарок).

Первое место заняла Башкирия, там больше всего поддержали малый и средний бизнес, приняты наиболее эффективные меры в борьбе с дефицитом. Потом Дагестан, Краснодарский край, Красноярский край, Ленинградская область, — назвал Гращенков первую пятёрку рейтинга.

Следом идут Москва и Московская область, а замыкают десятку Новосибирская область, Приморский край и Ростовская область. Хуже всех проявил себя Хабаровский край, где «кроме мониторинга цен ничего не проводится».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что страна вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации. Набиуллина отметила, что ограничения сказались в первую очередь на финансовом рынке. По её мнению, санкции со временем начнут всё больше сказываться на экономике.