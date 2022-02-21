Названы причины предложения Макрона провести саммит с Путиным и Байденом

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести саммит между главами России и США можно объяснить его стремлением получить Нобелевскую премию мира, считает политолог Иван Коновалов. Он также предположил, что таким образом Макрон хочет поднять свой политический рейтинг внутри страны, пишет Lenta.ru.

Макрон пытается на фоне политического кризиса поднять свои позиции у себя в стране. Он на Нобелевскую премию мира работает. Их сейчас раздают направо и налево, — высказался Коновалов.

При этом он добавил, что на фоне кризиса во Франции других способов завоевать доверие граждан у Макрона нет. Коновалов напомнил, что Париж всегда был посредником между Москвой и Западом. Это ещё одна причина, по которой Макрон стремится урегулировать разногласия между Путиным и Байденом, резюмировал политолог.

Ранее представители французского правительства сообщили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли предложение французского лидера Эммануэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Отмечено, что саммит может пройти только в том случае, если Россия не совершит вторжение на Украину. Вопросы для него подготовят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи, намеченной на 24 февраля.