Названы причины наращивания сил Украины у белорусских границ

Украина наращивает
Неменский пояснил: на фоне активного нагнетания слухов на Украине о вооружённом вторжении России, в том числе через территорию Белоруссии, Киев предпринимает определённые шаги, чтобы продемонстрировать украинцам подготовку к защите рубежей страны.
Украинские военные политики понимают, что реакция России может быть довольно жёсткой. Соответственно, такой вариант, как защита границ Белоруссии от возможной реакции России, также прорабатывается, — резюмировал он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о наращивании украинских войск у границ республики. По мнению Лукашенко, украинская сторона сосредотачивает подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов», а это «ещё похлеще, чем натовские военнослужащие».