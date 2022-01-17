Названы причины наращивания сил Украины у белорусских границ

Украина наращивает военный контингент у границ Белоруссии из-за информационной истерии по поводу «российской агрессии» или возможной подготовки провокации в Донбассе, заявил ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский. По его мнению, таким образом Киев хочет подстраховаться от ответной реакции Москвы, пишет Pravda.Ru.

Неменский пояснил: на фоне активного нагнетания слухов на Украине о вооружённом вторжении России, в том числе через территорию Белоруссии, Киев предпринимает определённые шаги, чтобы продемонстрировать украинцам подготовку к защите рубежей страны.

Украинские военные политики понимают, что реакция России может быть довольно жёсткой. Соответственно, такой вариант, как защита границ Белоруссии от возможной реакции России, также прорабатывается, — резюмировал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о наращивании украинских войск у границ республики. По мнению Лукашенко, украинская сторона сосредотачивает подразделения национальной гвардии из «националистов-радикалов», а это «ещё похлеще, чем натовские военнослужащие».