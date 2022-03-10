Названы предполагаемые сроки освобождения Мариуполя от ВСУ

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Евросоюз будет принимать все необходимые меры и использовать дополнительные инструменты, чтобы добиться разрушения российской экономики, заявил в интервью телекомпании Television Espanola глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Он подчеркнул, что власти страны уже предложили закрыть европейские гавани для российских судов, кроме этого, ещё можно наложить ряд ограничений на российских олигархов.

Евросоюз примет все меры, чтобы добиться экономического коллапса России. Ещё есть место для дальнейшего отключения российской экономики от европейской, а значит, и от глобальной экономики, — сказал министр. При этом...