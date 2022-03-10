Названы предполагаемые сроки освобождения Мариуполя от ВСУ
Политик Митина: на освобождение Мариуполя потребуется ещё одна неделя
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:12, 11 марта 2022
Фото: dan-news.info
Читайте нас в Google Новости
Знаменитый батальон «Восток» из Донецкой Народной Республики активно занимается освобождением Мариуполя. Если ВСУ не будут препятствовать выходу мирных жителей, освобождение города займёт примерно ещё одну неделю, заявила первый секретарь ЦК РКСМ Дарья Митина. Она указала на то, что из десяти гуманитарных коридоров, которые предложила Россия, должным образом задействован был только один, пишет «360».
Легендарный в ДНР батальон «Восток» сейчас плотно задействован на зачистке Мариуполя. Как оценивают наши военные эксперты и люди, находящиеся там, ещё неделя. Из-за неконструктивного, мягко скажем, поведения, а на деле свинства и хамства украинской стороны количество вышедших по коридору из Мариуполя исчисляется где-то сотней человек, — высказалась Митина.
Вместе с этим она предположила, что нацисты в Мариуполе не позволяют мирному населению беспрепятственно покинуть город. Митина считает, что из-за отсутствия должной иерархии в руководстве Украины решения, принятые во время переговоров, могут саботироваться подразделениями на местах.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты Украины изъяли автобусы, которые предназначались для беженцев. По его словам, в них они устроили огневые точки.