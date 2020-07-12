Названы наиболее вероятные кандидаты на замену Фургалу

https://static.news.ru/photo/95a41752-c4d8-11ea-a18d-fa163e074e61_660.jpg Константин Басюк Фото: minvr.ru

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств бизнесменов, может быть отправлен в отставку до 16 июля. На пост руководителя региона есть пять потенциальных кандидатов.

Как сообщает «Коммерсант», среди них глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк. По данным издания, «Единая Россия» в 2019 году пыталась привлечь его к выборам. На замену Фургалу могут прийти председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский. Последние две кандидатуры эксперты считают наиболее вероятными, поскольку в таком случае произойдёт «мягкий транзит».

В то же время эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что Кремль допустит, чтобы регионом управлял один из заместителей Сергея Фургала.

Представляется, что правильнее всего было бы назначить человека с хабаровским бэкграундом, имеющего очевидные заслуги перед краем, в прошлом не вовлекавшегося в политические проекты ЕР, приемлемого для ЛДПР. Такой назначенец смог бы довольно быстро успокоить регион,— предположил он.

По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, с назначением врио Кремлю торопиться не следует, поскольку в сложившейся ситуации важно принять правильное, а не быстрое решение.

Здесь важна фигура по масштабу и опыту адекватная сложившемуся положению,— считает он.

По его словам, совсем необязательно, чтоб кандидат в губернаторы представлял ЛДПР.

Политолог Александр Пожалов считает, что арест Сергея Фургала демонстрирует по сути отрешение его от должности по утрате доверия. Протесты в поддержку губернатора могут, по его мнению, отсрочить назначение врио максимум на несколько недель. За этот период Кремль представит обществу убедительные доказательства инкриминируемых Фургалу преступлений.

Власть явно не пойдёт на поводу у общественного мнения. Массовость протестов повлияет лишь на подбор кандидатуры его сменщика,— полагает он.

Выборы губернатора Хабаровского края пройдут уже в 2021 году, так как по закону в случае досрочной отставки главы региона после 1 июля выборы переносятся на следующий год.

После громкого задержания губернатора Хабаровского края на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Затем жители Хабаровска провели ещё две несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель проекта мониторинга выборов «Комитет гражданских инициатив» Александр Кынев считает, что Кремль не сможет найти замену Сергею Фургалу.