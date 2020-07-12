Названы наиболее вероятные кандидаты на замену Фургалу

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств бизнесменов, может быть отправлен в отставку до 16 июля. На пост руководителя региона есть пять потенциальных кандидатов.
Как
В то же время эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что Кремль допустит, чтобы регионом управлял один из заместителей Сергея Фургала.
Представляется, что правильнее всего было бы назначить человека с хабаровским бэкграундом, имеющего очевидные заслуги перед краем, в прошлом не вовлекавшегося в политические проекты ЕР, приемлемого для ЛДПР. Такой назначенец смог бы довольно быстро успокоить регион,— предположил он.
По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, с назначением врио Кремлю торопиться не следует, поскольку в сложившейся ситуации важно принять правильное, а не быстрое решение.
Здесь важна фигура по масштабу и опыту адекватная сложившемуся положению,— считает он.
По его словам, совсем необязательно, чтоб кандидат в губернаторы представлял ЛДПР.
Политолог Александр Пожалов считает, что арест Сергея Фургала демонстрирует по сути отрешение его от должности по утрате доверия. Протесты в поддержку губернатора могут, по его мнению, отсрочить назначение врио максимум на несколько недель. За этот период Кремль представит обществу убедительные доказательства инкриминируемых Фургалу преступлений.
Власть явно не пойдёт на поводу у общественного мнения. Массовость протестов повлияет лишь на подбор кандидатуры его сменщика,— полагает он.
Выборы губернатора Хабаровского края пройдут уже в 2021 году, так как по закону в случае досрочной отставки главы региона после 1 июля выборы переносятся на следующий год.
После громкого задержания губернатора Хабаровского края на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Затем жители Хабаровска провели ещё две несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Как писал NEWS.ru ранее, руководитель проекта мониторинга выборов «Комитет гражданских инициатив» Александр Кынев считает, что Кремль не сможет найти замену Сергею Фургалу.
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