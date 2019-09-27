https://static.news.ru/photo/ea62e472-e166-11e9-8ca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие для возобновления авиасообщения с Грузией. Для этого лишь нужно, чтобы Тбилиси занял конструктивную позицию в отношении Москвы.

Когда мы принимали это, было объявлено, что это временная мера, и мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать, — заявил Лавров на брифинге в ООН.

Также глава МИДа отметил, что Россия ни когда не искала «искусственных поводов» для ссоры с Грузией.

И если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов... я бы лично это сообщение воздушное возобновил, — сказал Лавров.

Ранее News.ru сообщал, что бывший председатель грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе призвала власти страны сделать первый шаг для восстановления авиасообщения с Россией.