Названо условие ухода делегации РФ из ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/96d85cbe-5f01-11eb-976f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская делегация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и не будет участвовать в сессиях, если её полномочия не будут подтверждены в полном объёме. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что на пространстве СЕ в очередной раз «возобладали двойные стандарты и политизированный подход». Депутат подчеркнул, что РФ не приемлет никаких противоправных ограничений.

Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией, — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее стало известно, что в ПАСЕ пройдут дебаты о задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного на 30 суток. Однако обсуждения этой темы перейдут в категорию текущих из категории срочных. И по их итогам не будет принято каких-либо резолюций.

Как писал NEWS.ru, некоторые представители ПАСЕ оспорили по существенным основаниям полномочия делегации России на открытии зимней сессии 25 января. С такой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ, представитель президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева.