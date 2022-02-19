Названо условие участия России в переговорах Киева с Донбассом

Россия будет участвовать в заседании контактной группы по Донбассу, если будут достигнуты договорённости о созыве этой группы между Украиной и Луганской и Донецкой народными республиками, сообщил РИА Новости источник в Москве. По его словам, Россию к этому обязывают взятые ею на себя функции посредника.

Если Киев и Донбасс договорятся созвать заседание [контактной группы], Россия, разумеется, тоже будет в нём участвовать, — сказал собеседник агентства.

Ранее источники, близкие к офису главы украинского государства, сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. По его мнению, это позволит ему отказаться от выполнения Минских соглашений, а обострение ситуации на юго-востоке страны даст возможность не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые Зеленский дал канцеру Германии Олафу Шольцу.

Отмечается, что киевские власти не намерены вести прямые переговоры с непризнанными республиками, а также не хотят вносить изменения в конституцию и прописывать их особый статус, и признание территорий со стороны Москвы даст возможность на выход из ситуации. При этом Зеленский и его окружение не верят в возможность вторжения РФ на территорию Украины.