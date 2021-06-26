Названы условия, на которых РФ разрешит США вмешаться в ситуацию на Украине

Россия допускает подключение США к украинскому урегулированию, если Вашингтон сможет повлиять на Киев для выполнения «Минска-2». Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Нынешняя позиция Вашингтона по Украине делает невозможным его подключение к урегулированию, сказал дипломат, комментируя предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль, — отметил Рябков.

По его словам, американцы должны понимать, что их роль заключается в том, чтобы убедить Киев выполнить «известные шаги». Когда сами США поймут, что могут поспособствовать этому, тогда их участие будет иметь смысл.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарём США Энтони Блинкеном вопрос о выполнении Россией обязательств по Минским соглашениям. «Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства», — сказал он.