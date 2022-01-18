Названо условие, при котором Россия может убрать ракеты из Калининграда

Россия может убрать ракеты из Калининграда, если НАТО пойдёт на серьёзные уступки, сообщил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров «ПолитЭксперту». Он объяснил, что Калининград является важнейшей территорией, российским форпостом, сдерживающим продвижение Североатлантического альянса.

Мы можем убрать ракеты или какой-то определённый вид оружия в обмен на серьёзные уступки со стороны НАТО. Например, вывод Прибалтики из Альянса. Тогда мы уберём ракеты из Калининградской области. То есть если Прибалтика становится нейтральной, перестаёт нам угрожать, то нам уже такая мощь военная не нужна, — сказал Александров.

Он добавил, что сейчас это невозможно, но теоретически такой сценарий вероятен. Если страны Прибалтики станут нейтральными, вооружение в Калининградской области не понадобится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать вопрос размещения ракет и иного вооружения на территории Калининграда. Он подчеркнул, что ни одна страна не будет мириться с указаниями того, что ей делать на её же территории. Он также отметил, что российская сторона ещё не знает, каков будет исход переговоров с США и НАТО по вопросу европейской безопасности.