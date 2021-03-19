Названо имя вероятного посла России в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/aa70c8a4-88f2-11eb-916e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: govvrn.ru

Новым послом России в Белоруссии станет Евгений Лукьянов. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник. По его словам, в настоящее время Москва ожидает от Минска получения предварительного согласия для назначения на должность.

Российская сторона ожидает получения агремана от белорусской стороны на назначение Евгения Лукьянова послом РФ в Минске, который был ранее запрошен после одобрения его кандидатуры в Госдуме и Совете Федерации, — сообщил собеседник агентства.

Последние четыре года Евгений Лукьянов являлся главой диппредставительства РФ в Латвии.

Ранее в пятницу, 19 марта, постановлением Высшего государственного совета Союзного государства на должность госсекретаря объединения был назначен Дмитрий Мезенцев. До этого он являлся послом РФ в Белоруссии. Об этом писал NEWS.ru.

То же постановление освободило от должности государственного секретаря объединения Григория Рапоту в связи с истечением срока пребывания на посту.

В пятницу постановлением Высшего государственного совета Союзного государства на пост государственного секретаря объединения назначен Дмитрий Мезенцев , который до настоящего времени являлся послом РФ в Минске. Этим же постановлением от обязанностей госсекретаря освобожден Григорий Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности.