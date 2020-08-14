Названо число российских сенаторов, владеющих недвижимостью за границей

https://static.news.ru/photo/7756311e-de72-11ea-9788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недвижимость за границей на сегодня осталась у шести российских сенаторов и членов их семей. Всего сведения о доходах подали 168 политиков.

Число тех, кто имеет недвижимость за границей, существенно снизилось. По итогам 2018 года таких сенаторов было девять, пишет ТАСС.

Владеет дачным земельным участком площадью 543 кв. м. и жилым домом в Швейцарии площадью 432 кв. м. глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с доходом за 2019 год почти 21,6 млн рублей.

Член Совфеда от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков указал, что у двух его несовершеннолетних детей есть общежитие в Великобритании. Отчиталась о зарубежной недвижимости представитель Удмуртии в Совфеде Любовь Глебова — у неё есть участок земли площадью 541 кв. м. для размещения домов многоэтажной жилой застройки и жилой дом такой же площади в Германии в равных долях с супругом.

Представитель в СФ Воронежской области Сергей Лукин имеет половину доли квартиры площадью 30 кв. м. в Черногории. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев имеет жилой дом в Великобритании площадью 489,3 кв. м. Сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет недвижимостью в Болгарии площадью 45,3 кв. м.

Есть зарубежная недвижимость у олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебежевой, представлявшей в Совфеде Волгоградскую область, и бывшего сенатора от Мурманской области Игоря Чернышенко. На данный момент оба не являются членами верхней палаты парламента.

Также в декларации за 2018 год действующий сенатор от Тамбовской области Алекандра Бабакова указала, что в пользовании её несовершеннолетнего ребёнка есть квартира в Бельгии площадью 250 кв. м. В декларации Бабаковой за 2019 год таких данных нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2019 году 44 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Жена руководителя госкорпорации в 2019-м заработала 2,98 млн рублей.