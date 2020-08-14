Названо число российских сенаторов, владеющих недвижимостью за границей

Недвижимость за границей на сегодня осталась у шести российских сенаторов и членов их семей. Всего сведения о доходах подали 168 политиков.
Число тех, кто имеет недвижимость за границей, существенно снизилось. По итогам 2018 года таких сенаторов было девять,
Владеет дачным земельным участком площадью 543 кв. м. и жилым домом в Швейцарии площадью 432 кв. м. глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с доходом за 2019 год почти 21,6 млн рублей.
Член Совфеда от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков указал, что у двух его несовершеннолетних детей есть общежитие в Великобритании. Отчиталась о зарубежной недвижимости представитель Удмуртии в Совфеде Любовь Глебова — у неё есть участок земли площадью 541 кв. м. для размещения домов многоэтажной жилой застройки и жилой дом такой же площади в Германии в равных долях с супругом.
Представитель в СФ Воронежской области Сергей Лукин имеет половину доли квартиры площадью 30 кв. м. в Черногории. Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев имеет жилой дом в Великобритании площадью 489,3 кв. м. Сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет недвижимостью в Болгарии площадью 45,3 кв. м.
Есть зарубежная недвижимость у олимпийской чемпионки по прыжкам в длину Татьяны Лебежевой, представлявшей в Совфеде Волгоградскую область, и бывшего сенатора от Мурманской области Игоря Чернышенко. На данный момент оба не являются членами верхней палаты парламента.
Также в декларации за 2018 год действующий сенатор от Тамбовской области Алекандра Бабакова указала, что в пользовании её несовершеннолетнего ребёнка есть квартира в Бельгии площадью 250 кв. м. В декларации Бабаковой за 2019 год таких данных нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2019 году 44 млн рублей, что почти в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Жена руководителя госкорпорации в 2019-м заработала 2,98 млн рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен