Названо условие для восстановления отношений России и Чехии

Россия ожидает со стороны Чехии инициативы по восстановлению отношений между странами, заявил бывший директор информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин «ПолитЭксперту». Он связал это с тем, что российские дипломаты считают виновной в их ухудшении именно чешскую сторону.

Наш МИД и руководство страны наверняка ожидают, что первый шаг (по восстановлению отношений — ред. NEWS.ru) должна сделать Чехия. Поскольку именно она, по мнению дипломатов, виновата в ухудшении отношений. Именно Прага безосновательно обвинила Кремль в подрывах в 2014 году на складах во Врбетице. Это и послужило началом, отправной точкой ухудшения отношений Москвы и Праги. Потом был обмен высылкой сотрудников дипмиссии. Всё нарастало как снежный ком, и в результате отношения значительно ухудшились, — сказал Топорнин.

Он добавил, что в случае инициативы от Чехии отношения могут сдвинуться «с нулевой точки» — Россия откликнется, так как заинтересована в этом.

Ранее чешский надзирающий прокурор Мартин Малуш заявил, что России была направлена просьба о правовой поддержке в расследовании дела о взрывах во Врбетице. По его словам, такие же просьбы получили и несколько других европейских стран.