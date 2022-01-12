Названо условие для восстановления отношений России и Чехии
Доцент МГИМО Топорнин: Россия ожидает инициативы по улучшению отношений со стороны Чехии
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:05, 12 января 2022
Фото: pixabay.com
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Россия ожидает со стороны Чехии инициативы по восстановлению отношений между странами, заявил бывший директор информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин «ПолитЭксперту». Он связал это с тем, что российские дипломаты считают виновной в их ухудшении именно чешскую сторону.
Наш МИД и руководство страны наверняка ожидают, что первый шаг (по восстановлению отношений — ред. NEWS.ru) должна сделать Чехия. Поскольку именно она, по мнению дипломатов, виновата в ухудшении отношений. Именно Прага безосновательно обвинила Кремль в подрывах в 2014 году на складах во Врбетице. Это и послужило началом, отправной точкой ухудшения отношений Москвы и Праги. Потом был обмен высылкой сотрудников дипмиссии. Всё нарастало как снежный ком, и в результате отношения значительно ухудшились, — сказал Топорнин.
Он добавил, что в случае инициативы от Чехии отношения могут сдвинуться «с нулевой точки» — Россия откликнется, так как заинтересована в этом.
Ранее чешский надзирающий прокурор Мартин Малуш заявил, что России была направлена просьба о правовой поддержке в расследовании дела о взрывах во Врбетице. По его словам, такие же просьбы получили и несколько других европейских стран.
Издания The Insider и Bellingcat (оба СМИ исполняют функции иностранного агента) сообщали, что к взрывам на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны минимум шесть граждан РФ. Самой операцией якобы руководил генерал ГРУ Андрей Аверьянов.