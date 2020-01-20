https://static.news.ru/photo/7eb053d4-3b4f-11ea-b835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт после их принятия Госдумой и Советом Федерации, но до вступления закона в силу. Наиболее вероятной датой голосования является 12 апреля.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседник агентства отметил, что следующее воскресенье, 19 апреля, для данных целей не подходит, поскольку на этот день выпадает православная Пасха. Ещё одной возможной датой для голосования названо 26 апреля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предложения по конституционной реформе «были чётко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности» ко дню ежегодного послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин предложил крупнейшее в истории изменение Основного закона России. С таким заявлением выступили сопредседатели рабочей группы по реформированию конституции Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.