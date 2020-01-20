Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт после их принятия Госдумой и Советом Федерации, но до вступления закона в силу. Наиболее вероятной датой голосования является 12 апреля.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что предложения по конституционной реформе «были чётко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности» ко дню ежегодного послания президента Федеральному собранию, в котором Владимир Путин предложил крупнейшее в истории изменение Основного закона России. С таким заявлением выступили сопредседатели рабочей группы по реформированию конституции Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
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