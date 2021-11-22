Названа страна, которую США могут выбрать для размещения ядерного оружия

США, выбирая, где разместить своё ядерное оружие в Восточной Европе, скорее всего, выберут именно Польшу, так как она может обеспечить необходимую для этого инфраструктуру и обезопасить сами ядерные боеголовки, заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. Более того, в Польше наиболее ярко выражены антироссийские настроения, пишет Lenta.ru.

Думаю, что Польша для этого подходит лучше других. Прочие страны не вполне соответствуют критериям, — подтвердил Козюлин.

Он также уточнил, что страны с ярко выраженными антироссийскими настроениями с наибольшей вероятностью смогут получить американское ядерное оружие, потому что в таком случае некоторая часть населения побоится жить «под прицелом ракет из России».

Это важно, поскольку какая-то часть населения не захочет жить под прицелом ракет из России, возможны протесты, демарши в парламенте и правительстве, — уточнил политолог.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине заявил, что ядерное оружие США может оказаться в Восточной Европе, если Германия откажется размещать его у себя.