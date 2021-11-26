Названа роль Австралии в возможном конфликте Aukus с Китаем

Оборонный союз США, Великобритании и Австралии направлен на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, причём Канберре партнёры по Aukus отвели роль «червяка»-наживки, заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. По его мнению, Австралия выступит в качестве «разменной монеты» при обострении конфликта вокруг Тайваня и архипелага Сенкаку в Южно-Китайском море, передаёт «ПолитЭксперт».

Похоже, за океаном решили, что четырёхсторонний диалог по безопасности с Индией и Японией против КНР не сработал. Появился новый сценарий, в котором Австралии уготована даже не роль кенгуру, а миссия червяка, способного только ползать, — пояснил Ераносян.

По его мнению, Австралия имеет сравнительно небольшую армию и устаревшее оружие для войны с Китаем. Ераносян считает, что в случае обострения конфликта вокруг Тайваня и архипелага Сенкак сдержать военную мощь Китая сможет только Седьмой оперативный флот ВМС США. При этом, уточнил военный эксперт, это не означает, что американцы действительно придут на помощь своим союзникам.

При этом можно быть уверенными, что ни на помощь Канберре, ни на помощь Тайбэю и Японии Седьмой флот, столкнувшись с непримиримым Китаем, может не прийти вовсе. Японцы и тайваньцы чувствуют это нутром, особо не доверяя янки. Австралийцы, судя по всему, оказались более доверчивыми, — резюмировал он.

Ранее политолог Алексей Мухин не исключил вероятности войны между США и Китаем. Эксперт отметил, что лакмусовой бумажкой будет то, распустят ли США AUKUS и QUAD — два военных образования, направленных против Китая.