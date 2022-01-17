Названа разница в точках зрения Москвы и Брюсселя по вопросам безопасности

Москва стремится к миру и гарантиям безопасности, в то время как Брюссель и Вашингтон хотят разместить войска на Украине и развязать реальную войну, считает политолог Александр Вершинин. По его мнению, не стоит питать иллюзии о том, что РФ и НАТО придут к общему консенсусу по вопросам безопасности в Европе, пишет «Экономика Сегодня».

Если кто-то питал иллюзии относительно того, что стороны встретятся, пообщаются и резко найдут консенсус, можете заканчивать надеяться. РФ и представители НАТО предсказуемо не нашли общего языка. Проблема заключается в абсолютно разных точках зрения: Москва хочет мира и гарантий безопасности, Вашингтон и Брюссель хотят размещения войск на Украине и развязывания реальной войны. Как видите, цели у нас разные, — высказался Вершинин.

По его мнению, любые попытки взаимодействия со странами коллективного Запада обречены на провал. Политолог подчеркнул, что задача НАТО заключается в том, чтобы пустить России «пыль в глаза» при помощи различных саммитов. Хотя на самом деле Вашингтон и Брюссель вовсе не собираются останавливать расширение НАТО в сторону российских границ, резюмировал Вершинин.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес исключил стремление НАТО взять Россию в кольцо в случае расширения Альянса. Глава оборонного ведомства назвал российские опасения необоснованными и добавил, что соседи России стремятся вступить в Альянс по своей воле, так как видят угрозу с её стороны.