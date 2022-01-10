Названа причина, почему представители РФ и США не пожали друг другу руки

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и замгоссекретаря США Уэнди Шерман не пожали друг другу руки на переговорах в Женеве, так как отсутствие тактильных контактов — норма в эпоху пандемии коронавируса, заявила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. По её мнению, люди скорее вовсе откажутся от рукопожатия, чем будут здороваться локтями и ногами в случае ухудшения ситуации с COVID, пишет «ПолитРоссия».

Все «локтепожатия» и «ногопожатия», ставшие популярными во время пандемии, — это не более чем хохма. Это не станет нормой, по меньшей мере, в ближайшие 20 лет. Если только совсем всё не ухудшится. И то, тогда люди просто откажутся от тактильного контакта. Лучше так, чем здороваться локтями и ногами, — подчеркнула Холгова.

Она напомнила, что из-за пандемии увеличилась рекомендованная дистанция между людьми: раньше она составляла 1,2 метра, но сейчас граждане должны сохранять минимально допустимое расстояние в полтора метра.

Ранее эксперт по деловому этикету Светлана Грохотова проанализировала мимику и жесты президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции. Она обратила внимание на руки главы РФ: по словам эксперта, одну руку он обычно держит под столом, а второй рукой помогает себе излагать свои мысли.