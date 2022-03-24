Названа причина, по которой Польша хочет отправить миротворцев на Украину

Намерение Польши отправить миротворцев НАТО на Украину объясняется их желанием проверить, сможет ли страна забрать себе часть территорий Незалежной, поскольку её военный потенциал ослабляется. Об этом «360» рассказал военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

Разговоры о вводе миротворческого в кавычках контингента из Польши, я думаю, это что-то типа зондирования почвы: а возможно ли нам тоже попробовать там поучаствовать, но со своими намерениями? Как говорится, отхватить какие-то куски от Украины. Понятно, что её военная мощь ослабляется, — отметил эксперт.

Перенджиев уточнил, что на словах Польша поддерживает Украину, но в реальности желает воспользоваться ситуацией и установить контроль над частью территорий.

В середине марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи.

В четверг посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал, что Польша с конца февраля заблокировала банковские счета российского посольства в Варшаве под предлогом того, что они якобы могут быть использованы для «финансирования терроризма». Он подчеркнул, что этот шаг польских властей нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.