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Политолог объяснил отказ от вывода войск из Абхазии и Южной Осетии

12:07, 05 августа 2021
Политолог объяснил отказ от вывода войск из Абхазии и Южной Осетии Фото: Katrina Kochneva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Отказ от вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии вызван опасением возможного возобновления военных действий. Об этом Lenta.ru сообщил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Мы уже знаем, что происходит, когда выводят миротворцев. Они точно нужны не нам. Запад исходит из того, что мы отобрали эти регионы у Грузии, отталкиваясь от каких-то собственных внутренних целей, — сообщил политолог.

Однако у России никогда не было ни экономических, ни политических целей в Абхазии и Южной Осетии. Присутствие в этих регионах вооружённых сил обусловлено лишь защитой мирного населения от войны, отметил Журавлев.

При этом вывод российских войск будет возможен лишь в том случае, если Грузия начнёт конструктивный политический диалог, но на сегодняшний день это невозможно, так как со стороны грузинских властей стремление к переговорам не наблюдается, резюмировал эксперт.

Ранее отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии потребовали от России в совместном заявлении семь стран Запада, включая США, Великобританию и Францию. Заявление семи стран было распространено в СБ ООН.

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