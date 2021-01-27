Названа главная цель звонка Байдена Путину

https://static.news.ru/photo/e916b7e8-60a8-11eb-8115-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP /MediaPunch via www.imago-images.de/Global Look Press

Один из авторов американского издания The National Interest назвал цель звонка президента Соединённых Штатов Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину.

Журналист обратил внимание на различия в официальной подаче информации о содержании беседы. Если Вашингтон сделал упор на «обидах и претензиях» к Москве, то Кремль подчеркнул, что Байден и Путин обсудили пандемию коронавируса, вопросы торговли и экономики, а также перспективы ядерного соглашения с Ираном.

По мнению автора статьи, РФ ожидает от Соединённых Штатов деловой дискуссии о компромиссах и взаимовыгодных обменах. Команда Байдена, вероятнее всего, усматривает в таких переговорах возможность поставить Кремлю условия до начала нормализации двусторонних отношений.

Главной целью первого разговора двух лидеров было «прощупывание почвы», считает колумнист The National Interest.

Неважно, является ли очерёдность этого звонка признанием важности Путина в мировых делах или же это сигнал о сплочении западного альянса после ухода Трампа. Главное в том, что Байден напрямую поговорил с Путиным, — говорится в статье.

Журналист полагает, что американский лидер таким образом получил возможность «присмотреться к президенту России» в момент, когда Москва продолжает бороться с пандемией коронавируса, а на нефтяном рынке разгораются ценовые войны.

В публикации отмечается, что если не считать вопрос продления СНВ-3, то никаких других результатов по итогам телефонного разговора пока не было достигнуто, передаёт РИА Новости.

Накануне стало известно, что президент России Путин по телефону поздравил американского коллегу Джо Байдена с началом работы на посту президента Соединённых Штатов. Лидеры стран также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, торгово-экономическое сотрудничество, возможность взаимодействия в борьбе с пандемией коронавируса.

Путин и Байден поговорили и о проблеме сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как «5+1», относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии.

Кроме того, президенты обсудили внутриукраинское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, писал NEWS.ru.