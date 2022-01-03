Названа дата заседания Совета Россия — НАТО

Заседание Совета Россия - НАТО пройдёт 12 января. Об этом сообщается в заявлении Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала , что переговоры о гарантиях безопасности начнутся с консультаций в Женеве между РФ и США 10 января, а затем продолжатся на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе и 13 января в Вене на площадке ОБСЕ.

Как сообщалось, государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры, по результатам которых было решено вести «содержательный диалог» с Россией. По его словам, он призывает Россию к диалогу с США по вопросу стратегической стабильности, а также с Североатлантическим альянсом и ОБСЕ.