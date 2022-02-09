Названа дата визита в Россию главы МИД Польши

Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау приедет в Москву вечером 14 февраля, сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина, передаёт ТАСС. Он отметил, что в этот день состоится встреча министра с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой будут обсуждаться в частности вопросы из повестки ОБСЕ.

Визит в Москву начнётся в понедельник вечером, — сказал Ясина.

Он добавил, что в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым будет обсуждаться ситуация на Украине, новая инициатива польского председательства по диалогу о европейской безопасности и последствиям пандемии коронавируса. Ясина подчеркнул, что в обязанность председателя ОБСЕ входит ведение диалога. При этом Ясина не прокомментировал возможную двустороннюю повестку.

Разные вещи могут появиться, — отметил пресс-секретарь.

Ранее Ясина сообщал, что визит Рау в Москву запланирован на 15 февраля. По его словам, Россия является одной из важнейших стран — участниц ОБСЕ, поэтому визит в Москву — это нормальная процедура для председателя организации.

Председательство Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) началось 1 января. До неё функции координатора в международной организации осуществляла Швеция. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сделает всё необходимое для мира и безопасности в Европе и в случае обнаружения угроз будет предупреждать о них Евросоюз и НАТО.