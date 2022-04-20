Названа альтернатива казням украинских военнопленных националистов

Вместо того чтобы казнить украинских военнопленных националистов, участвовавших в пытках российских силовиков и мирного населения, их стоит отправить на пять — десять лет восстанавливать инфраструктуру Донбасса, считает руководитель компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп» Олег Криницын. Он уточнил, что речь идёт лишь о тех военнопленных, кому Киев «промыл мозги» и кто раскаивается в содеянном, пишет «Царьград».



Но среди тех, кто попал в плен, есть много тех, кому Киев просто промыл мозги и вложил свою идеологию. Тех, кто осознал, что сделал, нужно на пять — десять лет отправить на восстановление Донбасса и отдельных районов Украины, — подчеркнул Криницын.

Вместе с этим он признал, что ликвидировать захваченных боевиков было бы проще всего. Однако россияне всегда отличались «благородством и великодушием», к тому же, уточнил Криницын, такого рода поступки могут негативно повлиять на авторитет России на мировой арене. Он считает, что военных преступников, использовавших запрещённое оружие или отдававших приказы об уничтожении мирного населения, следует судить в соответствии с законодательством РФ.

Ранее воюющий на стороне Украины наёмник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат украинскими военными. Сам наёмник заверил, что не принимал участия в подобных казнях, хотя и убивал российских солдат на поле боя. Представленный под ненастоящим именем «Йонас», боец выступил в эфире на условиях анонимности, поскольку всё ещё пребывает на Украине.