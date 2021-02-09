Назначена дата встречи Путина с лидерами думских фракций

https://static.news.ru/photo/127095e4-6ab5-11eb-8ae6-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Стала известна дата встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций. Об этом рассказал журналистам лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Встреча будет. Как меня проинформировала администрация президента, на сегодняшний день запланирована видеоконференция на 17 февраля, — сообщил Миронов.

Президент регулярно проводит встречи с руководителями фракций. Тема заранее неизвестна, глава государства обозначает её в начале заседания. Так и сейчас вопросы, которые будут на повестке, не уточняются.

Встреча проходит в разных форматах. Как и большинство мероприятий Путина за последнее время, его очередное общение с парламентариями состоится в режиме видеоконференции в целях соблюдения санитарной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Таким же образом встреча проходила и в октябре 2020 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что послание главы государства Федеральному собранию запланировано на 23 февраля. Песков подчеркнул, что пока день для послания не выбран и этот вопрос ещё находится в процессе проработки. Пресс-секретарь пообещал озвучить дату, как только по ней будет принято окончательное решение, писал NEWS.ru.

Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение президента к парламенту. Представляет собой программный политико-правовой документ, который выражает видение главой государства стратегических направлений развития страны в ближайшей перспективе.