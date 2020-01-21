https://static.news.ru/photo/7b665e3e-3c72-11ea-af05-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Вечером 21 января пройдёт первое заседание нового правительства.

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

12 министров прежнего правительства сохранили свои должности. Среди них глава Минфина РФ Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Также на своих постах остались глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава МЧС Евгений Зиничев, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев.

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Министерства по делам Северного Кавказа.