https://static.news.ru/photo/5eceb52e-26f0-11ea-8432-fa163e074e61_660.jpg Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На данный момент ещё рано подводить итоги «эпохи Путина». Дело в том, что только время может дать деятельности любого политика объективную оценку. С таким заявлением в разговоре с российскими журналистами выступил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, 20 лет назад, когда бывший глава государства Борис Ельцин выбирал себе преемника, никто не мог предположить, что в России началась «эпоха Путина». Рассуждая на эту тему, Назарбаев напомнил также известную истину, что «история не имеет сослагательного наклонения».

Я думаю, что ещё рано говорить и подводить итоги «эпохи Путина», — приводит слова экс-президента Казахстана РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, 1 декабря в Казахстане торжественно отметили День первого президента Нурсултана Назарбаева. По всей стране прошли тематические выставки и мероприятия, посвящённые бывшему главе страны.