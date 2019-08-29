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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что взносы в Совет Европы за 2017 и 2018 годы будут направлены в ближайшее время.

Она напомнила, что Москва перевела все деньги за 2019 год, сообщается на сайте МИДа. Относительно остальной суммы 27 августа было выпущено распоряжение правительства, в соответствии с которым выплата будет произведена....