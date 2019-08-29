https://static.news.ru/photo/291ccdb8-ca29-11e9-8fb9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил лидеров ядерных держав мира организовать встречу в Нур-Султане и обсудить международную безопасность.
Глобальное сообщество должно найти в себе мудрость, сделать решительный шаг в пользу диалога о будущем нашей планеты. Данный диалог будет результативным, если за стол переговоров сядут прежде всего руководители ядерных держав. Я выступил с официальным предложением встретиться в нашей столице основным игрокам в этом деле, руководителям США, России, Китая и других ядерных держав и договариваться, как это неоднократно происходило в истории, — цитирует Назарбаева ТАСС.
Как сообщал News.ru ранее, британская газета The Guardian написала, что Москва пытается продать странам Африки ядерные технологии, чтобы усилить своё влияние на континенте и заработать миллиарды. Представители Росатома за последние два года связались с десятками лидеров государств региона. По мнению издания, российская госкорпорация заключила сделки с Египтом, Замбией, Конго, Нигерией, Руандой, Суданом, Угандой, Эфиопией, ЮАР и другими странами. Газета отмечает, что Россия предлагает странам, заинтересованным в ядерной энергетике, «щедрые кредиты и долгосрочные контракты на поставку».