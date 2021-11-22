Назад ходу нет: QR-коды в Татарстане ввели всерьёз и надолго

22 ноября в Татарстане начали требовать QR-коды о вакцинации от COVID-19 в любом общественном транспорте. Несмотря на проблемы и конфликты, вызванные жесткой мерой, местные чиновники настроены решительно: отмены не предвидится. Вероятно, федеральные власти здесь ни при чём: причины таких жёстких ограничений в серьёзном росте заболеваемости. По официальной статистике, с начала октября число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло в регионе в четыре раза.

Местное решение

О введении QR-кодов на транспорте власти Татарстана предупредили за две недели, 6 ноября, то есть в период общероссийских нерабочих дней. В этот день местный оперштаб отчитался о новом пике заболеваемости — 217 новых случаев за сутки. Уже к этому моменту было понятно, что цифры растут: ещё 1 октября выявили только 63 заболевших. 22 ноября требование вступило в силу, одновременно число новых случаев перевалило за 250, а несколькими днями ранее оно превышало и 270.

Всё это произошло на фоне обсуждения законопроектов правительства о введении QR-кодов для посещения культурных учреждений, кафе, ресторанов, торговых точек, а также при использовании самолётов и поездов. Однако источник NEWS.ru, близкий к руководству Татарстана, уверен, что эти события никак не связаны, а ужесточение ограничений в отдельном регионе — «абсолютно местное решение».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане примерно четырёхкратный рост заболеваемости, а районы, особенно татарские, не всегда любят что-то показывать. Я думаю, на самом деле не четырёхкратный, а больше. Я так понимаю, они пошли на такую достаточно непопулярную и жёсткую меру, полагая, что это как-то ситуацию исправит, — подчеркнул он.

В свою очередь депутат Госдумы и заслуженный врач Татарстана Айрат Фаррахов обратил внимание, что ситуация с коронавирусом тяжёлая не только в этом регионе, но и во всех остальных. По его словам, введение QR-кодов обусловлено не сложностями отдельно взятой республики, а в желании как можно скорее «выйти из этой ситуации», которая влияет на экономику, уровень бедности и доходы жителей.

Неужели вы думаете, что в одном субъекте может быть ситуация хорошая, а в другом — плохая? Абсолютно нереально. Мы же в пределах двухчасовой доступности ото всех находимся, и границы открыты, — отметил он.

При этом политолог Виталий Иванов обратил внимание, что жители Татарстана мало чем отличаются от населения других российских регионов. Татарстан — не моноэтническая, а смешанная республика, где русских живёт не сильно меньше, чем татар.

Не то, что это обязательно повторится везде, а то, что это может повториться, где угодно. Не радикально казанцы отличаются от новосибирцев, петербуржцев или хабаровчан, — добавил он.

Ни шагу назад

В день введения QR-кодов оказалось, что транспортная система Казани не готова к таким потрясениям. Метро татарской столицы не успело найти сотрудников, проверяющих коды, а кондукторы наземного транспорта просто не поняли, как им проверять документы у пассажиров.

Проверка QR-кодов у пассажиров автобуса на остановке общественного транспорта. Егор Алеев/ТАСС

Как проверить, скажите, я не умею, я не полицейский! <...> Я не могу высаживать, люди не выходят! Люди заходят-выходят, я не успеваю даже [проверять]! — кричала утром 22 ноября кондуктор одного из автобусов, пишет «Бизнес Online».

За первую половину дня из транспорта успели высадить почти 800 человек, которые попытались проехать без QR-кода. Случались и конфликты: в контролёров брызгали из баллончика, им ломали нос, а мэрия сообщила о госпитализации нескольких кондукторов. В то же время жители Казани жаловались на значительное повышение цен на такси.

Ситуацию пришлось комментировать даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову: он заявил , что «подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на начальном этапе» и выразил надежду, что «ситуация выровняется». При этом местные власти уверены, что никакого коллапса не случилось.

Ни к какому коллапсу не привело. Все работало, я сама в общественном транспорте ехала, все нормально, спокойно, люди адекватные, — сказала «Газете.Ru» пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Наиля Клевлеева.

Источник, близкий к руководству Татарстана в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что конфликты возникли из-за непроработанной системы. Он вспомнил, что в Москве в 2020 году при введении цифровых пропусков в метро образовывались очереди, в которых можно было заразиться коронавирусом. Поэтому, считает собеседник, конфликты сгладятся, когда система будет отработана.

Я думаю, назад сдавать не будут, а будут искать вариант, как сделать систему работающей. Назад ходу нет, потому что куда назад? Отменить? Будет совсем плохо, — уверен он.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал NEWS.ru, что встречался с предпринимателями в Набережных Челнах и не получил от них ни одного обращения по поводу системы QR-кодов. По его словам, утро в Казани началось «спокойно и адекватно». Кроме того, введённые меры работают: уже сегодня количество обращений за вакциной кратно выросло. Парламентарий тоже уверен, что отменять систему до улучшения ситуации не станут.

Сергей Булкин/NEWS.ru

QR-коды будут абсолютно не нужны только в одном случае: когда угроза уйдёт и когда заболеваемость существенно снизится. В противном случае я не вижу причин для её отмены. Общественный транспорт — самая большая угроза для инфицирования и причина только одна — снижение риска заболевания и распространения инфекции, — подчеркнул Фаррахов.

По его словам, в России нет другого пути для борьбы с коронавирусом. Россия «слишком дорогую цену платит этой пандемии», тогда как в странах, где большинство жителей привиты от COVID-19, смертность от вируса не превышает смертность в ДТП. Поэтому люди, которые считают, что QR-коды ограничивают их права должны помнить, что «права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека», заключил депутат.