«Навёл бы порядок»: Кадыров высказался о ситуации вокруг Украины

Украина нужна США только для размещения военных баз, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передаёт «Грозный-информ». По словам чеченского лидера, украинскому народу необходимо противостоять этой цели, в случае же бездействия Россия должна принять меры. Накануне в Пентагоне допустили отправку дополнительных войск в Европу из-за роста напряжённости вокруг Украины.

Никто не понимает, что Америка для Украины ничего хорошего не желает. Наоборот, чтобы диктовать свои условия России, им нужно государство, в котором поставят свои базы. Если в Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет, то Россия должна принимать меры. Если бы я был на месте президента России, я давно бы забрал Украину, отправил войска и навёл порядок, — сказал Кадыров.

Он также заверил, что останется на стороне президента РФ Владимира Путина даже в случае, если «весь мир будет против» него.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби не исключил, что США могут направить дополнительные войска в Европу до так называемого вторжения России на Украину. При этом он отметил, что пока «никакие войска» в Европу не отправляются, а лишь «прорабатываются индикаторы», при появлении которых сразу будет принято решение об отправке военных.

Пентагон накануне заявил о приведении США войск на своей территории и за рубежом в состояние повышенной готовности на фоне напряжённости вокруг Украины. Ведомство привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности для переброски в Европу и усиления НАТО.