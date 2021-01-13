Навальный назвал дату своего возвращения в Россию

https://static.news.ru/photo/fc825aba-5579-11eb-94bf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что вернётся в Россию 17 января 2021 года. Об этом он рассказал в социальной сети.

Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой <...>, встречайте, — написал Навальный на своей официальной странице в Twitter.

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ÐÑÑÑÐµÑÐ°Ð¹ÑÐµ https://t.co/7J7ImemgvR — Alexey Navalny (@navalny) January 13, 2021

Накануне он сообщил, что ФСИН РФ подала в Мосгорсуд иск о замене его условного срока на реальный.

29 декабря 2020 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых созданный им Фонд борьбы с коррупцией. В общей сложности, по информации силовиков, россияне пожертвовали больше 588 млн рублей. Статья о мошенничестве в особо крупном размере подразумевает до 10 лет лишения свободы.

Днём ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году. Новое уголовное дело против себя Навальный назвал «путинской истерикой» и ожидаемым преследованием российских властей за разоблачение попытки его убийства, писал NEWS.ru.