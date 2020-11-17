Навальный подтвердил подачу иска к Пескову

https://static.news.ru/photo/f24e1748-28e0-11eb-ae16-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Политик Алексей Навальный подтвердил, что подал иск к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

Ага, всё верно говорят в новостях. <...> Я обычно в суд на пропагандистов не подаю — не вижу смысла терять время, но тут, во-первых, важно то, что Песков не просто человек, работа которого врать. Он замглавы администрации президента. То есть высокопоставленный чиновник, — написал оппозиционер в Instagram.

Он отметил, что услышал слова представителя главы государства о собственной «работе с сотрудниками ЦРУ в Берлине», когда пытался восстановиться после отравления.

Предполагаю, что позориться Песков не захочет, в суд позвонят и наш иск вообще не будут рассматривать. Скажут, что он неподсудный или вроде того, — добавил он.

Подписчик спросил у политика, есть ли смысл подавать в суд на человека, который «этими судами управляет». Навальный ответил, что это «вопрос принципа».

Накануне в пресс-службе Пресненского суда сообщили, что Навальный подал в суд иск к Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец указал, что 1 октября 2020 года в материале одного из СМИ чиновник распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию основателя ФБК.

Оппозиционер просит признать не соответствующими действительности и порочащими его честь сведения о том, что он сотрудничает с ЦРУ, а также опубликовать на официальном сайте администрации президента опровержение. В нём должно быть указано, что слова Пескова признаны Пресненским судом «не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Навального А. А.».

Сам Песков отказался комментировать этот иск, писал NEWS.ru.