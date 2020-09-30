Навальный поделился впечатлениями от встречи с Меркель

https://static.news.ru/photo/7a786a44-03c8-11eb-950e-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: imago-images.de/Global Look Press

Находящийся в Германии после лечения в клинике Charité российский оппозиционный политик Алексей Навальный в разговоре с журналистами поделился деталями встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его словам, политик знает о произошедшем с ним даже больше, чем он сам.

Ранее в СМИ появилась информация о «секретном» визите Меркель к Навальному. Позднее оппозиционер подтвердил эти сведения, уточнив, что встреча была не «тайной», а частной.

Российский политик рассказал, что к нему в палату вошла Меркель вместе с его врачом. Разговор прошёл в семейном кругу, так как там же присутствовали супруга оппозиционера Юлия Навальная и их сын Захар. Навальный отметил, что не может сообщить ничего по деталям беседы, однако подчеркнул, что они не обсуждали ничего сенсационного или секретного.

Оппозиционер сказал, что считает визит Меркель жестом. Его поразило, насколько канцлер хорошо осведомлена по поводу дел в России и относительно инцидента с ним самим. Некоторые детали Меркель знала даже лучше, чем сам Навальный.

Она действительно глубоко понимает, что происходит в России. И когда с ней разговариваешь, понимаешь, почему она так долго находится на вершине власти в Германии. Я поблагодарил её за преданность делу, и она сказала: «Я выполняла только то, что было моим долгом», — приводит слова Навального немецкий журнал Spiegel.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Как ранее писал NEWS.ru, Навальный заявил, что не боится вернуться в Россию.

Политик подчеркнул, что после предполагаемого отравления перед ним стоит конкретная задача. И она заключается в том, чтобы быть «парнем, который не боится».