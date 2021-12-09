Навальный — главный проигравший от переговоров Путина и Байдена

Ещё с советских времён была такая традиция: на переговорах глав Советского Союза и Соединённых Штатов американская сторона не просто будировала вопрос о нарушении прав человека, но заводила разговор о конкретных личностях, отнесённых за океаном к «узникам совести». Фигуры эти часто выступали просто мелкой разменной монетой на фоне стратегического торга. В результате открывали этап еврейской эмиграции из СССР или обменивали «хулигана на Луиса Корвалана».

Однако ещё на подступах к состоявшемуся дистанционному общению Владимира Путина и Джо Байдена некоторые либерально ориентированные аналитики с чувством глубокой неудовлетворённости отметили, что предварительно предсказывают обсуждение целого пакета острых и противоречивых актуальных проблем, но вот о судьбе «главного оппозиционера» Алексея Навального ни слова. А ведь ещё совсем недавно из-за океана буквально грозили Кремлю: мол, не дай бог хоть один волос упадёт с головы заключённого, мы такие санкции включим. «Закон Магнитского» покажется детским лепетом.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден kremlin.ru

Но вот прошли переговоры. Постепенно становится известно, что в течение двух часов и одной минуты стороны обсудили ситуацию вокруг и на Украине, поговорили о достижении и взаимных гарантиях кибербезопасности, вспомнили об иранской проблеме, о Сирии. Но ничего не слышно об ультиматуме имени «политического узника» Навального.

Трудно сказать, закрыт ли окончательно «проект Навальный», как об этом говорят уже не один месяц. Не исключено, что в куда более спокойной обстановке, что называется, на безрыбье о нём опять в какой-то форме на Западе вспомнят. Это такой топор, что всегда там, под лавкой. Но пока в некотором смысле под лавкой оказался сам Алексей Анатольевич. Его положение резко контрастирует даже с тюремным бытием Михаила Ходорковского, о котором наперебой рассуждали западные политики и которого при прямом посредничестве Ганса-Дитриха Геншера выпустили накануне Сочинской олимпиады.

Конечно, Навальному можно чисто по-человечески посочувствовать. Ближайшие соратники, сделавшие себе диссидентские имена в основном благодаря своей близости к Алексею, спокойно отбыли за рубежи отечества, где фактически замкнули на себя все блага материальной западной поддержки. Кочуют по парламентам и конгрессам, требуя новых антироссийских санкций и повышая собственную узнаваемость. И фактически уже не нуждаются в своём недавнем лидере, чувствуя себя полноценными и самодостаточными оппозиционерами в изгнании. А ведь, как выясняется, именно ближний круг «соратников» подталкивал Навального к возвращению из Германии, уверяя, что власти не рискнут напомнить ему старые грехи. Иными словами, он-то и стал для окружения нужной «сакральной жертвой».

Пока Западу не до наших путающихся под ногами эмигрантов, у него в рукаве есть раздражители глобального характера, от которых веет угрозой настоящего конфликтом. Да и ставку за океаном делают не на болтливых диссидентов, а на новую крупную российскую буржуазию, связанную с Западом семейными и финансовым узами. Именно на её возмущение (и этого не скрывают) и нацелены разного рода санкции. А пока Навальному нужно освоить пошив рукавиц, на то, чтобы бросить власти перчатку, шансов у него, похоже, не осталось.