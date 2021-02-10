Навального подсветят фонариками

Пауза в акциях протеста, анонсируемых сторонниками Алексея Навального, продолжалась очень недолго. Из ставшей для них родной Германии прилетела новая инициатива, призванная держать протестную массовку в состоянии напряжения, не дать «хомячкам», по выражению Бориса Немцова, расслабиться. Заодно малой кровью как бы покончить с разговорами о том, что теперь «навальнята» проявляют то ли слабость, то ли демонстрируют подковёрные попытки торга с властями.

Теперь предложено 14 февраля в 20:00 выйти на свежий воздух, хоть в собственный двор, включить в своих мобильниках фонарики и поднять их вверх. Самые увлечённые могут захватить с собой даже свечи. Собственно, на первый взгляд, ничего нового в таком плане нет. Свет фонариков давно стал во всём мире символом единения и поддержки. В качестве вариантов иногда призывают сочувствующих и попутчиков дружно выключить свет в окнах или, наоборот, поставить на окно лампу или свечу.

Как мы уже отметили, отдавая себе отчёт в том, что массовый протест выдыхается, штабисты «берлинского пациента» предлагают сторонникам безопасный вариант демонстрации солидарности, к которому формально не придерётся ни один силовик. Естественно, при наличии на всякий случай масок и соблюдения санитарной дистанции в полтора-два метра друг от друга. Тем более что всегда можно заявить, что просто друзья собрались, чтобы нарисовать фонариками сердечко для подруги одного из них.

teamnavalny_nn/twitter.com

Впрочем, для команды «блогера» важно другое. Речь идёт о создании многочисленных фотографий, которые можно будет веером выкладывать на просторах Интернета. Главное в этом случае получить необходимую яркую картинку, которая заиграет в Instagram. Более того, совсем не обязательно, что картинку создадут именно страстные поклонники самого Алексея Навального. Недаром же для новой демонстрации выбран набравший большую популярность у нас День всех влюблённых.

Понятно, что многие 14 февраля будут зажигать фонарики, строить сердечки, даже не подозревая, на чью идеологическую мельницу «льют они воду». Соответственно, и полиции будет непросто разобраться, где тут ярый протест, а где — просто проявление праздничных ритуалов. Штабист же Леонид Волков из своего германского далёка сможет все красочные снимки с огоньками, зажжёнными фонариками и свечками представить в качестве торжества провозглашённой акции. При наличии удачных кадров получится элементарно попаразитировать на эмоциях влюблённых в важный для многих День святого Валентина.

Так что такая стратегия поддержки в форме ядерного протестного контингента проста по своей сути и понятна. Вроде как это и ответ Григорию Явлинскому, утверждавшему, что Навальный ломает не власть, а судьбы вовлечённых в уличные акции молодых людей. На деле же предполагаемая акция с изложением её итогов в соцсетях и призвана воздействовать на формирование общественного мнения, поддерживать интерес к самому проекту «Навальный», исходя из известного правила пропаганды, что вода и камень точит.

Видимо, такие мирные акции как бы гражданского протеста будут и дальше предлагать в штабе Навального, пока не возникнет новый серьёзный информационный повод для выхода на улицу. Игра явно идёт вдолгую.