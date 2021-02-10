Навального подсветят фонариками

Пауза в акциях протеста, анонсируемых сторонниками Алексея Навального, продолжалась очень недолго. Из ставшей для них родной Германии прилетела новая инициатива, призванная держать протестную массовку в состоянии напряжения, не дать «хомячкам», по выражению Бориса Немцова, расслабиться. Заодно малой кровью как бы покончить с разговорами о том, что теперь «навальнята» проявляют то ли слабость, то ли демонстрируют подковёрные попытки торга с властями.
Теперь предложено 14 февраля в 20:00 выйти на свежий воздух, хоть в собственный двор, включить в своих мобильниках фонарики и поднять их вверх. Самые увлечённые могут захватить с собой даже свечи. Собственно, на первый взгляд, ничего нового в таком плане нет. Свет фонариков давно стал во всём мире символом единения и поддержки. В качестве вариантов иногда призывают сочувствующих и попутчиков дружно выключить свет в окнах или, наоборот, поставить на окно лампу или свечу.
Как мы уже отметили, отдавая себе отчёт в том, что массовый протест выдыхается, штабисты «берлинского пациента» предлагают сторонникам безопасный вариант демонстрации солидарности, к которому формально не придерётся ни один силовик. Естественно, при наличии на всякий случай масок и соблюдения санитарной дистанции в полтора-два метра друг от друга. Тем более что всегда можно заявить, что просто друзья собрались, чтобы нарисовать фонариками сердечко для подруги одного из них.
Впрочем, для команды «блогера» важно другое. Речь идёт о создании многочисленных фотографий, которые можно будет веером выкладывать на просторах Интернета. Главное в этом случае получить необходимую яркую картинку, которая заиграет в Instagram. Более того, совсем не обязательно, что картинку создадут именно страстные поклонники самого Алексея Навального. Недаром же для новой демонстрации выбран набравший большую популярность у нас День всех влюблённых.
Понятно, что многие 14 февраля будут зажигать фонарики, строить сердечки, даже не подозревая, на чью идеологическую мельницу «льют они воду». Соответственно, и полиции будет непросто разобраться, где тут ярый протест, а где — просто проявление праздничных ритуалов. Штабист же Леонид Волков из своего германского далёка сможет все красочные снимки с огоньками, зажжёнными фонариками и свечками представить в качестве торжества провозглашённой акции. При наличии удачных кадров получится элементарно попаразитировать на эмоциях влюблённых в важный для многих День святого Валентина.
Так что такая стратегия поддержки в форме ядерного протестного контингента проста по своей сути и понятна. Вроде как это и ответ Григорию Явлинскому, утверждавшему, что Навальный ломает не власть, а судьбы вовлечённых в уличные акции молодых людей. На деле же предполагаемая акция с изложением её итогов в соцсетях и призвана воздействовать на формирование общественного мнения, поддерживать интерес к самому проекту «Навальный», исходя из известного правила пропаганды, что вода и камень точит.
Видимо, такие мирные акции как бы гражданского протеста будут и дальше предлагать в штабе Навального, пока не возникнет новый серьёзный информационный повод для выхода на улицу. Игра явно идёт вдолгую.