«Навальнинги» «редактируют» президентское послание

Понятно, что на фоне попыток превращения Алексея Навального во второго академика Сахарова (Джо Байден уже поднял эту тему в разговоре с Владимиром Путиным) власти надо отвечать на выступления не только силовыми акциями и судебными преследованиями. Нужны и реальные предложения по трансформации и модернизации всей госсистемы и реалистичные планы, рисующие образ будущего, в первую очередь, для регионов, которые ещё вчера считались спокойными и аполитичными.

Первый шаг в этом направлении уже фактически сделал сам президент. Многие были удивлены, что он лично появился на открытии очередной дорожной развязки в Химках. Понятно, дело явно было не в том, что стройка началась после обращения к лидеру местной жительницы, пожаловавшейся фактически на разделённый город. «Вишенка на торте» заключалась в том, что для президента нашли адекватную площадку для важного публичного заявления о доведении к 2024 году до нормального состояния дорог в 105 агломерациях и о развёртывании дальнейшей дорожной реконструкции к 2030-му. Фактически это была заявка на существенное повышение качества жизни от Калининграда до Магадана и, соответственно, создание тысяч дополнительных достойно оплачиваемых рабочих мест.

Владимир Путин на открытии транспортной развязки в Химках kremlin.ru

Естественно, подобного, пусть и грандиозного, проекта явно мало для того, чтобы сбить волну недовольство снижением уровня жизни. Мы же помним, что и Октябрьская революция начиналась с требований «о копейке на рубль», с примитивных социальных вопросов. В этой связи многие аналитики ожидают, что масштабный ответ проискам «провокаторов и иноагентов» будет дан в президентском послании, которое по факту окажется куда более революционным, чем прошлогоднее, провозгласившее, что страна готова к тектоническим переменам.

И, видимо, если в начале года пауза с выступлением президента с посланием в кулуарах объяснялась ожиданием первых проявлений отношений с новой штатовской администрацией, и теперь пролонгация договора СНВ-3 явно будет фигурировать в послании в качестве достижений наряду со всеобщей вакцинацией, то предполагаемый перенос даты послания с середины на конец февраля может трактоваться как необходимость усиления текста перед лицом новой волны несанкционированных акций. Причём речь, видимо, пойдёт не просто о выделении дополнительных субсидий семьям с малолетними детьми и об индексации пенсии по старости. Правда, страна вряд ли может позволить себе массовую раздачу так называемых вертолётных денег или введение вменённого гарантированного дохода для всех граждан, о целесообразности которого говорил даже Дмитрий Медведев.

Кому-то мыслится если не полный отказ от пенсионной реформы, то меры по значительному смягчению её последствий для ещё более широких слоёв общества.

Словом, ожидается, что перед лицом оживления протестного движения в послании должен появиться сильный ответ, свидетельствующий о гибкости системы управления и о подтверждении России как социального государства. Естественно, что никакой связи между вмешательством в наши внутренние дела, незаконным давлением и новыми социальными мерами отмечено не будет.