«Навальнинг-31»: власть и оппозиция сохранили статус-кво

В воскресенье, 31 января, в крупных российских городах на улицу вновь вышли протестующие. По данным МВД, по городам и весям речь идёт о трёх-четырёх сотнях оппозиционеров. За исключением Москвы, где, как и положено, по официальным сведениям, недовольных набралось порядка двух тысяч, включая наших коллег-журналистов.

Как часто бывает, на стороне властей сыграл «генерал Мороз», поскольку в том же Красноярске термометры показали −30 градусов. И, собственно, повсюду погода явно не благоприятствовала уличным акциям. Тем не менее обе стороны вновь обозначили свою решительность. И в некотором смысле могут говорить о собственном локальном успехе. Власти имеют полное право констатировать, что принятые меры не позволили разрастаться незаконным протестам и переходить манифестациям в стадию откровенных погромов и атак на правоохранителей.

К слову, нельзя было не обратить внимание на то обстоятельство, что наши росгвардейцы и местные власти явно использовали опыт своих белорусских коллег, в частности, закрывая станции метро на путях возможного следования манифестантов. Притом, что даже белорусские наблюдатели отмечали, что российские органы правопорядка действовали куда аккуратнее и менее брутально, чем это было в Минске. К слову, в Москве никого просто так не задерживали и группкам протестующих дали спокойно пройтись. Хотя вновь были задержаны некоторые журналисты, которых быстро отпустили.

Со своей стороны теневые лидеры оппозиции могут раздавать интервью, утверждая, что, несмотря на все предупреждения и угрозы, удалось сохранить сам масштаб уличного протеста да и разнообразную географию выступлений. Мол, не проблема, что протест всё же не стал массовым. Главное, что ядерный протестный контингент, что называется, закалился.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Притом, что нельзя не констатировать: протест, спусковым крючком для которого стал арест Алексея Навального, начинает выдыхаться. Власти это прекрасно видят, а потому вряд ли пойдут на какие-то послабления типа выделения для акций окраинных улиц или, как призывал Владимир Жириновский, определения для протестующих закрытых территорий типа Гайд-парка.

Ситуация такова, что теперь любая уступка будет выглядеть чем-то вроде проявления слабости. Это относится и к действиям оппозиции, которая действительно заинтересована в дальнейшей радикализации инспирируемых ею несанкционированных акций и в появлении тех самых «сакральных жертв». А это уже может привести к неконтролируемым акциям даже со стороны уличных лидеров. Для примера — сегодня в Санкт-Петербурге уже были попытки отбить задерживаемых, а в ответ ОМОН применил газ. А значит, в какой-то момент и полицейские рискуют оказаться крайними.

К тому же возможны жертвы, вызванные природными условиями, а не полицейским насилием. В частности, во Владивостоке протестующие вышли на лёд залива и начали водить хороводы. Лёд треснул. И слава богу, никто не утонул. А ведь и утопленники могли бы быть списаны на неуклюжие действия властей. Интернет и так наполнен откровенными фейками.

Видимо, активисты зарезервировали свою непримиримую позицию, обеспечили выигрышную картинку для западных телерепортажей, и теперь протесты пойдут на спад. Но важно, чтобы и власти смогли помимо силовых акций ответить на митинги интересными социально-экономическими предложениями. Иначе ситуация рискует оказаться тупиковой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru