НАТО отрицает наличие планов совместных учений с Россией

https://static.news.ru/photo/c6f8ede4-3b13-11eb-a157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Практическое сотрудничество НАТО и России приостановлено в 2014 году, в настоящее время совместных учений не планируется. Об этом заявил официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

НАТО не планирует проведение учений с Россией. Наше практическое сотрудничество приостановлено вследствие нелегальной аннексии Крыма у Украины Россией в 2014 году, — цитирует РИА Новости представителя НАТО.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота анонсировали совместные учения кораблей ВМС России и стран НАТО, в том числе США и Великобритании. Согласно сообщению, манёвры должны состоятся в феврале будущего года у берегов Пакистана.

Присоединение Крыма к России произошло в марте 2014 года по итогам проведённого на полуострове референдума. Несмотря на это, Украина отказывается признавать Крым российским, называя его «временно оккупированной территорией». Правомерность присоединения полуострова к РФ отрицают и правительства многих других государств.

Москва вместе с тем подчёркивает, что процедура прошла в полном соответствии с международным правом. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Как сообщал NEWS.ru, специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл заявил, что ни один американский лидер не станет подписывать с Россией договор о недопустимости ядерной войны. По его словам, Россия на международной арене не заявляет о том, что рассчитывает на атомное вооружение, хотя это так.