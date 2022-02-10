НАТО может разместить боевые группы в районе Чёрного моря в Румынии

НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Чёрного моря в Румынии, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передаёт РИА Новости. Накануне от размещения контингента НАТО на своей территории отказалась Венгрия. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, местные вооружённые силы способны самостоятельно обеспечить безопасность республики.

Мы сейчас изучаем возможность долгосрочного присутствия на юго-востоке альянса. Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Чёрного моря в Румынии, — сказал Столтенберг.

Он также отметил, что армия Украины сейчас подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет размещать войска НАТО на своей территории. По его словам, существующего контингента Альянса в Венгрии достаточно для обеспечения безопасности.

Столтенберг уже говорил о том, что Альянс может направить дополнительные войска в Европу и усилить военное присутствие на юго-востоке Блока. Он поддержал решение США развернуть дополнительные силы в Германии, Польше и Румынии. По мнению Столтенберга, это усилит способность НАТО к сдерживанию и обороне.