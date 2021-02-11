16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

«НАТО атакует!»: Соловьёв высмеял поставку на Украину надувных лодок из США

14:38, 11 февраля 2021 10
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьёв не удержался от сарказма, комментируя новость о поставках Соединёнными Штатами в помощь Украине нескольких десятков надувных лодок.

Вместе с политическим экспертом Яковом Кедми в авторской программе «Полный контакт» ведущий обсудил американскую гуманитарную помощь.

Я боюсь! Крым в опасности! НАТО атакует! 84 матраса, извините, надувных лодки превратят Военно-морской флот Украины в непотопляемое и непобедимое, — цитирует «Царьград» Соловьёва.

Кедми поддержал ироничный комментарий.

Да, они пойдут развёрнутым строем. Если ещё на них поставят по пулемёту, не дай Бог. Это такая сила, — сказал он.

Ранее стало известно о том, что на Украине организовали парад из нескольких десятков надувных лодок. Выяснилось, что это была «материальная помощь» Соединённых Штатов для украинского флота. Украинцы хохотали в социальных сетях, обсуждая эту новость, отшучиваясь фразами из серии «Путин, берегись».

Как писал NEWS.ru, Соловьёв высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Ведущий заметил, что Зеленский так и не стал ни президентом Украины, ни её главнокомандующим. Так он прокомментировал стиль общения главы соседнего государства с националистами в Донбассе. Журналист критически отнёсся к аргументам Зеленского, который, разговаривая с радикалами, заявил, что не «лох какой-то» и не «какой-то лопух».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео