«НАТО атакует!»: Соловьёв высмеял поставку на Украину надувных лодок из США

https://static.news.ru/photo/750c259c-6c5e-11eb-aa66-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьёв не удержался от сарказма, комментируя новость о поставках Соединёнными Штатами в помощь Украине нескольких десятков надувных лодок.

Вместе с политическим экспертом Яковом Кедми в авторской программе «Полный контакт» ведущий обсудил американскую гуманитарную помощь.

Я боюсь! Крым в опасности! НАТО атакует! 84 матраса, извините, надувных лодки превратят Военно-морской флот Украины в непотопляемое и непобедимое, — цитирует «Царьград» Соловьёва.

Кедми поддержал ироничный комментарий.

Да, они пойдут развёрнутым строем. Если ещё на них поставят по пулемёту, не дай Бог. Это такая сила, — сказал он.

Ранее стало известно о том, что на Украине организовали парад из нескольких десятков надувных лодок. Выяснилось, что это была «материальная помощь» Соединённых Штатов для украинского флота. Украинцы хохотали в социальных сетях, обсуждая эту новость, отшучиваясь фразами из серии «Путин, берегись».

Как писал NEWS.ru, Соловьёв высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Ведущий заметил, что Зеленский так и не стал ни президентом Украины, ни её главнокомандующим. Так он прокомментировал стиль общения главы соседнего государства с националистами в Донбассе. Журналист критически отнёсся к аргументам Зеленского, который, разговаривая с радикалами, заявил, что не «лох какой-то» и не «какой-то лопух».