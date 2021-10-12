National Interest предложил США, России и Китаю новый раздел мира

США должны изменить свою стратегию мирового лидерства на концепцию «стратегической сдержанности» и поддержания баланса сил в мире. Это позволит сэкономить военные ресурсы США, снизит риски войны и возможность альянса России и Китая против США, пишет в американском журнале о внешней политике The National Interest бывший боевой и штабной офицер армии США, заместитель директора консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам Дэвид Пайн.

Концепция «стратегической сдержанности» означает , что все крупные державы, особенно Россия и Китай, должны отказаться от претензий на мировое господство в обмен на поддержание порядка в своих зонах ответственности. Подобную стратегию после Второй мировой войны стремились поддерживать Великобритания, США и СССР. В случае её реализации в настоящее время американцам бы отошли Западная Европа, Япония, Австралия, Новая Зеландия и всё Западное полушарие. России могли бы достаться бывшие советские республики, Ирак, Сирия, Иран, Сербия, Ливия, а Китаю — Тайвань, КНДР, Афганистан, Пакистан, страны Юго-Восточной Азии и некоторые страны Африки. Оказывать поддержку своим союзникам американцы могли бы только в случае угрозы прямой военной агрессии.

Как отмечается, такая стратегия снизит желание России и Китая выступить вместе против Вашингтона, а США позволит избежать вмешательства в ненужные конфликты и провести модернизацию военного сектора. Это особенно важно в условиях, когда Россия и Китай обогнали американцев во многих военных технологиях. Сама же Россия, обеспечив военную безопасность вдоль своей западной границы, может обратить внимание на восток в сторону растущей угрозы Китая.

Как показывает история, ничто так не объединяет Москву и Пекин, как недальновидные попытки Америки проецировать свою мощь на Восточную Европу и Восточную Азию вместе с её усилиями стать единственной доминирующей в мире супердержавой, — пишет автор статьи.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш заявил, что время господства Европы на политической арене сочтено и будущее — за странами Азии. Об этом говорит тот факт, что США меняют свой политический курс и сконцентрировались на Азиатско-Тихоокеанском регионе, признавая, что Китай сейчас оказался сильнее европейских стран.