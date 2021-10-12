National Interest предложил США, России и Китаю новый раздел мира

США должны изменить свою стратегию мирового лидерства на концепцию «стратегической сдержанности» и поддержания баланса сил в мире. Это позволит сэкономить военные ресурсы США, снизит риски войны и возможность альянса России и Китая против США, пишет в американском журнале о внешней политике The National Interest бывший боевой и штабной офицер армии США, заместитель директора консультативной группы Конгресса США по новым вызовам и угрозам Дэвид Пайн.
Концепция «стратегической сдержанности»
Как отмечается, такая стратегия снизит желание России и Китая выступить вместе против Вашингтона, а США позволит избежать вмешательства в ненужные конфликты и провести модернизацию военного сектора. Это особенно важно в условиях, когда Россия и Китай обогнали американцев во многих военных технологиях. Сама же Россия, обеспечив военную безопасность вдоль своей западной границы, может обратить внимание на восток в сторону растущей угрозы Китая.
Как показывает история, ничто так не объединяет Москву и Пекин, как недальновидные попытки Америки проецировать свою мощь на Восточную Европу и Восточную Азию вместе с её усилиями стать единственной доминирующей в мире супердержавой, — пишет автор статьи.
Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш заявил, что время господства Европы на политической арене сочтено и будущее — за странами Азии. Об этом говорит тот факт, что США меняют свой политический курс и сконцентрировались на Азиатско-Тихоокеанском регионе, признавая, что Китай сейчас оказался сильнее европейских стран.