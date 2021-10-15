Наталья Поклонская – резерв для 2024 года?

Итак, давно обсуждавшееся дипломатическое назначение бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Натальи Поклонской официально состоялось. Прежние утечки оказались правдивыми, хотя сама она, теперь уже госпожа посол, просила, что называется, не сглазить её переезд в Кабо-Верде. Так что, пока общество считало, что её фраза о скором возвращении к мундиру означала её новый приход в правоохранительную систему, сама она изначально как раз имела ввиду красивый, белый с золотом, посольский мундир для тропиков.

Нет большого секрета в том, почему Поклонской отказали в праве вновь пройти ещё раз в парламент в родном Крыму. Для нынешней политической системы, с её заранее продуманными многоходовками, она оказалась слишком неуправляемой. Крымчанка поняла намёк и ещё в мае отказалась от самой идеи участвовать в праймериз ЕР. Впрочем, ей хватило житейской мудрости заранее подстраховаться и защитить диплом в Дипломатической академии МИД РФ на кафедре международной безопасности. Благо, её последний пост в Госдуме прошлого созыва — зампред Комитета по международным делам — сделал этот выбор вполне логичным.

Наталья Поклонская Сергей Булкин/NEWS.ru

Естественно, всякое сравнение хромает. Но нельзя отказать себе в соблазне напомнить, что в 1991 году в возрасте сорока одного года бывший народный депутат СССР Валентина Матвиенко, окончив дипакадемию, отправилась послом на Мальту. И мало кто предполагал, что спустя семь лет о ней вспомнит и призовёт в правительство соратник по последнему советскому парламенту Евгений Примаков. И ровно тридцать лет спустя Поклонская, опять-таки экс-депутат в возрасте сорока одного года с таким же дипломом летит осваивать далёкую африканскую страну с хорошим морским климатом. Как говорится, бывают же совпадения.

Надо сказать, что уже первая информация о перепрофилировании «прокурора Наташи» вызвала море разных предположений. Кто-то был уверен, что её ещё по советским традициям просто сослали с глаз долой, поставив жирную точку в её публичной карьере. Кто-то, наоборот, конспирологически подмигивал, намекая, что острова — давно известный офшор, в котором пустили свои финансовые корни многие российские крупнейшие компании, включая и государственные. К тому же Кабо-Верде — транзитный пункт на пути из Латинской Америки в Европу. А значит, мол, не просто так Поклонская туда командируется. Выходит, что пользуется Наталья Владимировна особым доверием в серьёзных финансовых кругах. Во всяком случае, ныне Африка — это далеко не дикий край, а эпицентр всё более жёсткой мировой конкуренции за ресурсы. И не исключено, что шарм нового посла может стать тем самым тайным оружием русских, которого так опасаются наши западные партнёры.

Наталья Поклонская nv_poklonskaya/instagram.com

Впрочем, африканский этап карьеры Поклонской не снимает с повестки главную интригу её судьбы: окончательно ли она утрачена для большой российской политики. Ведь сколько было разговоров о том, что проголосовавшая против пенсионной реформы могла бы стать резервом наших политических акторов, фигурой, вокруг которой можно было бы построить разумно лояльное новое движение или даже партию. Но пока, как мы видим, предпочтение было отдано маскировке фигур, ассоциирующихся с пенсионной реформой, и запуску «Новых людей» с их программой за «всё хорошее».

Но ведь придет этапный 2024 год. Ни один пророк сейчас не предскажет положение в стране через какие-то три года. Но обстановка трансфера власти может потребовать возращения в активную политику такой прямолинейной правдорубки, как Наталья Поклонская. Вопрос только в том, кто первым протянет ей руку. А в том, что и из Африки она сможет сохранить себя в информационной повестке, — сомнений нет.