Наступит конец: политолог высказался о возможных преемниках Путина

https://static.news.ru/photo/fdcdb1dc-4a05-11eb-b8f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политолог и философ Александр Дугин прокомментировал список возможных преемников президента России Владимира Путина, о котором сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Шойгу — кандидат одной России, Кудрин — противоположной России, Мишустин — никакой России, Дюмин — телохранитель, — сказал эксперт в эфире НСН.

По его словам, преемника в предложенном Жириновским списке может и не быть, потому что Владимир Путин прекрасно контролирует настоящее, но не будущее.

Дугин также выразил мнение, что такой разноплановый перечень возможных преемников говорит о «маскировке» Путина, а также об отсутствии в стране идеологической доминанты, кроме самой фигуры Путина.

Спустя 20 лет мы рассматриваем в качестве преемников охранников, людей без качеств, без идеологии, либералов или патриотов, — отметил политолог.

Он считает, что за Владимиром Путиным может последовать кто угодно, «хоть кот в мешке», однако кого бы он ни назначил преемником, все скажут, что так и знали, а «после этого наступит конец».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

При этом летом в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России, писал NEWS.ru.