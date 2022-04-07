«Настолько перегорал»: знакомый Жириновского рассказал, каким тот был дома

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский так уставал на работе, что был без сил командовать дома, рассказал его знакомый, историк Евгений Спицын. Они знали друг друга около 30 лет и всё это время продолжали периодически общаться, сообщил историк зданию «Слово и Дело».

На работе он настолько перегорал, что дома чем-либо командовать и что-либо комментировать у него уже не оставалось сил. Безусловно, это был очень образованный человек, я с ним не раз беседовал, прежде всего на исторические темы, хотя некоторые его оценки я не разделял. Но он имел право на своё мнение. Если он чего-то не знал и узнавал новое, он всегда с воодушевлением это принимал, — сказал Спицын.

Он добавил, что Жириновский обладал потрясающей памятью, запоминал с первого раза довольно много информации. По словам Спицына, политик хотел объединить историю России и СССР, привлечь «левый электорат» и выразить его ожидания.

Ранее писатель Сергей Лукьяненко заявил, что Владимир Жириновский запомнится «неоднозначной и нестандартной фигурой в политической истории России». Спикер добавил, что у Жириновского было своё понимание патриотизма и руководитель партии стал «примером живого политика, а не исключительно политической функцией».

Лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни после тяжёлого течения коронавируса. Политики, звёзды и коллеги выразили соболезнования родственникам и близким Жириновского.