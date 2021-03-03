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«Настойчивый и решительный»: Михаилу Мишустину исполнилось 55 лет

12:58, 03 марта 2021 12
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В среду, 3 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает 55-летний юбилей. Свой день рождения он начал с рабочей поездки по Республике Алтай.

За годы работы на госслужбе Мишустин занимал различные руководящие должности, в частности, замруководителя Государственной налоговой службы, заместителя министра по налогам и сборам, руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, главы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020-го Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. 16 января прошлого года он был назначен председателем правительства после того, как правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

Мишустин награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, отмечен Почётной грамотой президента РФ и благодарностью правительства РФ. 

В свободное от работы время он увлекается хоккеем, играет на рояле, пишет стихи и тексты песен. Мишустин также сочиняет частушки и сатирические куплеты.

Российские политики выделяют такие качества премьера, как эффективность в решении задач, жёсткость и настойчивость.

В поздравлении премьера с юбилеем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечает, что «настойчивость, решительность, глубокое понимание проблем людей помогают регионам, в том числе Кубани, справляться с последствиями пандемии, сохранять экономическую и социальную стабильность».

О Михаиле Мишустине в политике и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru. 

kremlin.ru

Михаил Мишустин принимает участие в заплыве в рамках открытия чемпионата России по плаванию 2006 года в СК «Олимпийский»

Alexander Chernykh/Global Look Press

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Russian Government via globallookpress.com/Global Look Press

Михаил Мишустин во время благотворительного товарищеского матча «От чистого сердца»

Артем Коротаев/ТАСС

Михаил Мишустин и Владимир Путин

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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