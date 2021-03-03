«Настойчивый и решительный»: Михаилу Мишустину исполнилось 55 лет

В среду, 3 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает 55-летний юбилей. Свой день рождения он начал с рабочей поездки по Республике Алтай.

За годы работы на госслужбе Мишустин занимал различные руководящие должности, в частности, замруководителя Государственной налоговой службы, заместителя министра по налогам и сборам, руководителя Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, главы Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

С 6 апреля 2010 года по 16 января 2020-го Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. 16 января прошлого года он был назначен председателем правительства после того, как правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

Мишустин награждён орденами Почёта, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, отмечен Почётной грамотой президента РФ и благодарностью правительства РФ.

В свободное от работы время он увлекается хоккеем, играет на рояле, пишет стихи и тексты песен. Мишустин также сочиняет частушки и сатирические куплеты.

Российские политики выделяют такие качества премьера, как эффективность в решении задач, жёсткость и настойчивость.

В поздравлении премьера с юбилеем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечает, что «настойчивость, решительность, глубокое понимание проблем людей помогают регионам, в том числе Кубани, справляться с последствиями пандемии, сохранять экономическую и социальную стабильность».

О Михаиле Мишустине в политике и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.

kremlin.ru Михаил Мишустин принимает участие в заплыве в рамках открытия чемпионата России по плаванию 2006 года в СК «Олимпийский» Alexander Chernykh/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Russian Government via globallookpress.com/Global Look Press Михаил Мишустин во время благотворительного товарищеского матча «От чистого сердца» Артем Коротаев/ТАСС Михаил Мишустин и Владимир Путин kremlin.ru Komsomolskaya Pravda/Global Look Press