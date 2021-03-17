Наш ответ на выпад Байдена

Мы уже отмечали, что своей реакцией на провокационный вопрос интервьюера президент США Джо Байден перешёл все допустимые моральные границы в сфере большой дипломатии, соблюдавшиеся даже в самый разгар холодной войны. Для примера: в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, напрямую обвинённого штатовскими спецслужбами в инспирации зверского убийства журналиста Джамаля Хашогги, старина Джордж ограничился покачиванием седой головы: мол, нехорошо получилось. Как выражался один из его предшественников в Белом доме, «сукин сын, но наш сукин сын».

Понятно, что в прежние времена такое провокационное обвинение крупного государственного лидера, с которым всё равно придётся решать острые современные проблемы, могло бы стать casus belli. Сейчас никто воевать, конечно, не собирается, но и оставлять без внимания такой выпад, делать вид, что ничего необычного не случилось, было нельзя. Россия не банановая республика, а страна, жёстко отстаивающая свою суверенность.

Реакция российского политического истеблишмента с самого начала была жёсткой. А один из лидеров партии власти Андрей Турчак, который к тому же второе лицо в нашем сенате, фактически ответил Байдену той же монетой, обвинив его в проявлении старческой деменции и маразма. Что, конечно, тоже не вписывается в каноны дипломатического этикета, но, как говорится, не мы начали.

Джо Байден Erin Scott/Pool via CNP/Media/Global Look Press

Но апофеозом российского ответа на реплику Байдена стало срочное приглашение нашего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву со стандартной формулировкой «для консультаций». А надо сказать, что этот дипломат — фигура крайне примечательная, поскольку считается одним из ведущих российских специалистов в сфере разоружения и выработки соответствующих международных соглашений. Более того, когда после событий на Украине он, ещё работая в Минобороны, попал под западные санкции, США воздержались от введения ограничительных мер против его персоны, а потом дали ему агреман как послу России. За океаном понимали значение этого специалиста для прогресса в сфере, имеющей большое значение для обеих стран.

Сейчас, впрочем, в Москве все понимают, что нельзя ограничиваться традиционной озабоченностью МИД, которая уже вошла в мемы. В Штатах лидер перешёл все допустимые границы. И Москва пошла на показательный жест, фактически, возможно и временно, но понизив уровень двусторонних отношений. При наличии в Вашингтоне лишь временно поверенного в делах все созидательные действия замораживаются. И приглашение посла может привести, конечно, в крайних случаях к разрыву дипотношений.

Понятно, что сейчас в мировых столицах ждут реакцию самого Владимира Путина, который всегда отличается сдержанностью и выверенностью своих шагов. Но, надо полагать, в Кремле внимательно отслеживают дальнейшее развитие событий. В частности, пойдёт ли американская администрация на дезавуирование выпада Байдена. Хотя бы в частном порядке, со ссылкой на неудобное положение, в которое журналист поставил президента. Мол, новый лидер, тем более на фоне весьма существенных подозрений в ограниченной дееспособности, никак не может показаться слабым.

Так что Антонов в Москве, а все ждут развития ситуации.